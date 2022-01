Samsung: ecco il primo smartphone a montare Android 12 al lancio

Dopo diverse settimane di rumor, leak, indiscrezioni e teaser ufficiali, Samsung Galaxy S21 FE è stato finalmente annunciato e rappresenta anche il primo smartphone del colosso sudcoreano a montare Android 12 dal lancio. A conti fatti, ad oggi, il nuovo smartphone di fascia alta rappresenta la migliore soluzione per chi è alla ricerca di un device Samsung in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo addirittura superiore a quello offerto dalla gamma Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 FE monta Android 12 al lancio

Oltre ad avere Android 12 con la One UI 4.0 sin dal lancio – ricordiamo che Samsung Galaxy S21 arrivava con Android 11 e la One UI 3.1 e solo recentemente è stato aggiornato ad Android 12 -, le nuove policy circa gli aggiornamenti software vedono il colosso sudcoreano impegnato a garantire un lungo supporto al nuovo arrivato: si parla, infatti, di ben tre versioni di Android e aggiornamenti di sicurezza fino al 2025.

In soldoni, Samsung Galaxy S21 FE riceverà al 100% gli aggiornamenti software ad Android 13, Android 14 e Android 15, a cui si aggiungeranno poi altri 4 anni di aggiornamenti di sicurezza a cadenza mensile, trimestrale e semestrale. In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo con la serie Samsung Galaxy S22, ad oggi Samsung Galaxy S21 FE rappresenta senza ombra di dubbio il miglior device Samsung su cui investire i propri risparmi.