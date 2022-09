Samsung Galaxy S21 5G: la cover SMART è una MERAVIGLIA, tua a 46€

La cover Clear View è ciò che ti serve allo scopo di garantire un’efficace protezione per il tuo Samsung Galaxy S21 5G. Le notifiche più importanti saranno sempre visibili nella finestrella dedicata, senza costringerti ad avere in mano lo smartphone. La Clear View è molto gradevole al tatto e rende l’impugnatura comoda e stabile, evitando urti e cadute accidentali.

Approfitta di questa opportunità, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 23%, la cover originale Samsung sarà tua con poco più di 46 euro ed un risparmio di oltre 14 euro.

Cover Clear View per Samsung Galaxy S21 5G in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

La cover Samsung è trattata con uno speciale rivestimento che impedisce la proliferazione dei batteri. Una custodia che avvolge lo smartphone riparando anche le parti esterne, come fotocamera e pulsanti: eleganza e praticità.

Controlla avvisi e notifiche del tuo Samsung Galaxy S21 5G senza necessità di aprire la cover: sarai sempre informato sulla presenza di messaggi non letti, telefonate perse, orario, stato di carica della batteria e molto altro ancora. Basterà trascinare il dito in corrispondenza della finestra smart per accettare e rifiutare le chiamate o interagire con il player musicale.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova cover Clear View per Samsung Galaxy S21 5G: oltre a pagarla decisamente meno, arriverà a casa nel giro di pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.