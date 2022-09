Samsung Galaxy S20 FE: vera OCCASIONE a questo prezzo (-217€)

Samsung Galaxy S20 FE sa bene come farsi apprezzare, in virtù di caratteristiche tecniche di alto livello ed una costruzione ineccepibile sotto qualunque punto di vista: difficilmente potresti trovare di meglio su telefoni che la concorrenza propone in questa specifica fascia di mercato.

Approfittane, prima che le offerte di settembre su Amazon giungano al termine: completa il tuo acquisto e, grazie ad uno sconto pazzesco del 32%, lo smartphone Samsung sarà tuo con poco più di 452 euro ed un risparmio di 217 euro.

Samsung Galaxy S20 FE a prezzo stracciato con le offerte di settembre su Amazon

Il dispositivo, grazie a dimensioni e peso contenuti, è molto comodo da impugnare. Frontalmente ottiene il giusto risalto l’ottimo display Infinity-O con diagonale da 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento pari a ben 120 Hz per immagini sempre alla massima fluidità. Potrai sbloccare facilmente il tuo Samsung Galaxy S20 FE grazie al lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

Nessun rallentamento o incertezza, grazie alle performance del processore Qualcomm Snapdragon 865 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Degni di nota gli scatti fotografici che sarai in grado di realizzare grazie alla tripla fotocamera posteriore di questo smartphone Samsung. Non manca poi una fotocamera selfie da ben 32 MP.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy S20 FE: oltre ad un considerevole risparmio grazie alle offerte di settembre su Amazon, lo riceverai presto e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.