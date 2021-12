Samsung Galaxy S20: è in arrivo un atteso aggiornamento software

L’aggiornamento stabile di Android 12 con la One UI 4.0 per Samsung Galaxy S20 è in arrivo. Questa notizia è il più bel regalo di Natale che il colosso sudcoreano ha in serbo per gli utenti muniti dell’ex serie di smartphone top di gamma, già adesso impegnata a testare le qualità (e la stabilità) della beta della One UI 4.0 da ormai varie edizioni.

Android 12 stabile per Samsung Galaxy S20 è in arrivo

La notizia è stata diramata direttamente dall’azienda tramite una risposta a un post pubblicato sul forum della compagnia: un moderatore ha espressamente specificato che il team di sviluppo della One UI si “sta preparando a lanciare la versione definitiva [della One UI 4.0, n.d.r.]”. Prendendo per buona questa informazione, possiamo presumere che l’azienda non sta riscontrando difficoltà con lo sviluppo del nuovo firmware indirizzato a Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Android 12 si sta rivelando un argomento piuttosto spinoso per la compagnia sudcoreana: la One UI 4.0 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 non si sa che fine abbia fatto, l'aggiornamento per Samsung Galaxy S21 è stato messo in stand-by per un problema con Google Play e in generale molti utenti non stanno apprezzando il modo in cui la compagnia sta gestendo l'introduzione della One UI 4.0.

Salvo qualche novità dell'ultimo minuto la build finale dovrebbe arrivare a inizio 2022. Seguiremo da vicino l'evolversi della situazione e vi faremo sapere non appena ci saranno novità in merito.

