Samsung Galaxy S10 si aggiorna: ecco tutte le novità

Samsung Galaxy S10 riceve le patch di sicurezza di dicembre. Il colosso sudcoreano è ormai impegnato da diversi giorni nel rilascio degli aggiornamenti di dicembre per i suoi dispositivi (smartphone e tablet), e quest'oggi tocca a uno tra gli smartphone più iconici dell'azienda di Seul.

Il firmware G97*FXXSEFUL1 è attualmente in fase di rilascio per i modelli Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, all'interno della build sono presenti tutte e 30 le correzioni di Google relative al ramo Android, e 18 correzioni di Samsung relative invece alla One UI.

Il changelog dell'aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di dicembre, fa menzione ad alcune correzioni per quanto riguarda la gestione della lock screen e vari miglioramenti non meglio specificati al software della fotocamera.

Inoltre, lo ricordiamo, l'azienda ha già avviato il programma di iscrizione al programma beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per Samsung Galaxy S10; l'update definitivo dovrebbe arrivare entro il prossimo mese, molto probabilmente a partire dalla Corea del Sud – speriamo non faccia la fine del terribile aggiornamento alla One UI 4.0 di Samsung Galaxy Z Flip3/Fold 3.

Se siete ancora affezionati all'iconico smartphone di Samsung, l'update per Galaxy S10 è attualmente in fase di rilascio e sarà disponibile anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni tramite un aggiornamento OTA. Nel mentre, potete controllarne la disponibilità in completa autonomia tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

