Samsung Galaxy Ring 2 è molto più vicino del previsto: quando esce?

Samsung Galaxy Ring ha rivoluzionato il mercato dei dispositivi indossabili, attirando l’attenzione del pubblico sugli anelli smart e scuotendo la concorrenza, con marchi del calibro di Oura e RingConn che hanno beneficiato di questo rinnovato interesse.

Ora, la società sembra pronta a fare un ulteriore passo in avanti con il Samsung Galaxy Ring 2, che potrebbe essere presentato nel corso dell’attesissimo evento Galaxy Unpacked in programma a gennaio.

Sebbene la scena sarà ovviamente dominata dal lancio della serie Galaxy S25, il debutto del Galaxy Ring 2 potrebbe rivelarsi una mossa strategica, rafforzata dai rumor che indicano anche la possibile introduzione degli occhiali AR.

Samsung Galaxy Ring 2: cosa sappiamo al momento

Secondo il report condiviso da DigiTimes, Samsung Galaxy Ring 2 dovrebbe portare con sé aggiornamenti piuttosto interessanti. Tra le migliorie in vista, si parla di una maggiore precisione dei sensori, un’intelligenza artificiale più avanzata ed una batteria con una durata superiore.

Non è tutto: il modello originale dà la possibilità di scegliere fra nove diverse taglie di grandezza; il Samsung Galaxy Ring 2 potrebbe introdurne altre due, arricchendo la prossima gamma con le misure 14 e 15 per competere in maniera più diretta con gli attuali leader del settore. Questi dettagli, pur non essendo rivoluzionari, stanno già suscitando entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia.

Passiamo alle note dolenti: il Galaxy Ring 2 non arriverà immediatamente sul mercato. Samsung segue una tempistica ben definita, come dimostra il lancio del primo Galaxy Ring: svelato a gennaio 2024, è stato reso disponibile solo a luglio dello stesso anno. È quindi probabile che, anche stavolta, l’anteprima di gennaio rappresenterà solo un piccolo assaggio, con la disponibilità effettiva prevista per la seconda metà del 2025.

Questo tipo di approccio mira ad amplificare l’attesa dei consumatori nei confronti del Samsung Galaxy Ring 2, consolidando l’interesse per un prodotto che saprà farsi notare nel segmento degli anelli smart.