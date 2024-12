Samsung Galaxy S25: trapelano le nuove immagini prima del lancio ufficiale

Samsung sta cercando di limitare le fughe di notizie circa i suoi smartphone di prossima uscita, ma le indiscrezioni continuano ad emergere, spesso da fonti indirette.

Un esempio recente coinvolge Dbrand, produttore di accessori, che ha anticipato il design della serie Samsung Galaxy S25 elencando le sue pellicole per i nuovi smartphone.

Samsung Galaxy S25: manca solo l’ufficialità

Le immagini mostrano i tre modelli della gamma e confermano, seppur indirettamente, quanto emerso finora. Samsung Galaxy S25 Ultra presenta un cambiamento significativo rispetto al Galaxy S24 Ultra, abbandonando gli angoli squadrati in favore di bordi leggermente curvi, pur mantenendo un look distintivo rispetto ai fratelli minori, caratterizzati da linee ancora più arrotondate.

Samsung Galaxy S25 Plus ed S25 standard, nonostante siano apparentemente simili ai modelli precedenti, dovrebbero risultare leggermente più compatti, sempre secondo i rumor. Una modifica evidente riguarda il design delle fotocamere: tutti e tre i modelli adottano anelli neri, un dettaglio ripreso dal Galaxy Z Fold 6, abbandonando le finiture argentate della generazione passata. Per ora, le immagini trapelate non mostrano la parte frontale dei dispositivi: tuttavia, si prevede che il design rimarrà fedele ai predecessori ma con cornici leggermente più sottili.

L’uscita ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S25 è attesa per il 22 gennaio, con i preordini che dovrebbero partire il 24 gennaio e le successive vendite il 24 febbraio. Dal punto di vista hardware, i dispositivi saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, garantendo sensibili miglioramenti nelle prestazioni. Le novità principali, però, potrebbero arrivare dal software, con una One UI 7 rivista e migliorata, che promette di essere uno dei punti di forza della gamma.

Nel complesso, le modifiche hardware sembrano essere minime (seppur apprezzate), ma il design migliorato e l’esperienza utente aggiornata promettono un netto salto in avanti, soprattutto nel caso del Samsung Galaxy S25 Ultra, in attesa di scoprire anche il chiacchierato Galaxy S25 Slim.