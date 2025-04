Samsung Galaxy Ring: in futuro basterà lo smartphone per ricaricarlo

Un brevetto recentemente approvato dalla WIPO (con numero WO/2025/063477) svela l’ambiziosa idea che Samsung starebbe progettando per la seconda generazione dei Galaxy Ring.

La novità più rilevante riguarda il sistema di ricarica: il futuro smart ring di Samsung potrebbe infatti alimentarsi semplicemente poggiandolo sul retro di uno smartphone compatibile, eliminando la necessità di cavi o custodie di ricarica dedicate.

Nuovo sistema di ricarica per Samsung Galaxy Ring 2?

Immagini

Nella documentazione di Samsung viene descritta una tecnologia di ricarica wireless bidirezionale, simile a quella già presente su molti flagship per alimentare accessori come auricolari Bluetooth o smartwatch. Una serie di sensori integrati nell’anello rileverebbe il corretto posizionamento sul dispositivo, avvisando l’utente in caso di allineamento imperfetto. Durante la ricarica, lo smartphone mostrerebbe in tempo reale lo stato della batteria e l’avanzamento del processo.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Fonti coreane suggeriscono che Samsung starebbe valutando l’adozione di batterie allo stato solido al posto dei tradizionali moduli agli ioni di litio: una mossa che potrebbe significativamente aumentare l’autonomia rispetto all’attuale modello. Un precedente brevetto aveva inoltre svelato funzionalità avanzate di controllo per dispositivi connessi, trasformando lo smart ring di Samsung in un vero e proprio hub per gestire tablet, laptop e altri device.

Sebbene i brevetti non garantiscano sempre il passaggio alla produzione, questa scoperta conferma l’impegno di Samsung nel perfezionare la sua offerta nel campo dei wearable. Con la prima generazione dei Samsung Galaxy Ring, che ha già dimostrato le potenzialità di questo accessorio, l’evoluzione verso un sistema di ricarica più intuitivo e una maggiore autonomia potrebbe rappresentare la svolta definitiva per questa categoria di prodotti.