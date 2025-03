Huawei Watch GT 5 a meno di 200€? Ecco la super offerta di oggi

Ieri vi abbiamo proposto la versione Pro ad un prezzo davvero accattivante. Oggi spetta alla variante base, il Huawei Watch GT 5 a soli 175 euro, anziché i 250 euro di listino. Si tratta del 46mm con cinturino e cassa neri. Per acquistarlo a questo importo davvero basso, vi basterà cliccare sul link presente qui sotto ed utilizzare il codice ABLAW12 durante le fasi d’acquisto. Inoltre, com’è consuetudine per Huawei, riceverete in omaggio un secondo cinturino e le cuffiette true wireless FreeBuds SE2.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno smartwatch uscito durante il 2024, disponibile, come già anticipato, nelle versioni standard e Pro. Il Watch GT 5 che vi stiamo proponendo oggi è la versione standard, precisamente la Black Fluoroelastomer con diametro da 46 mm, forma della scocca ottagonale con lunetta e design decisamente audace, tutto in colorazione total black.

Lato hardware dispongono del sistema TruSense System, una tecnologia dedicata al monitoraggio della salute e dell’attività fisica, basata su un sensore aggiornato e algoritmi migliorati, capaci di garantire risultati più precisi e rapidi, rispetto ai modelli precedenti (frequenza cardiaca, SpO2 e respirazione in primis).

Tra le altre caratteristiche che rendono questo smartwatch uno dei più completi e interessanti dell’attuale panorama, dobbiamo assolutamente citare la possibilità di rispondere ai messaggi ricevuti (SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, ecc), sfruttando la tastiera virtuale e la funzione Text-to-Speech, e la presenza del Sunflower Positioning System. Quest’ultimo è un sistema di rilevamento GNSS che vi permetterà di praticare sport all’aria aperta senza dovervi preoccupare necessariamente di avere con voi anche lo smartphone.

Precisiamo che tutti i modelli di Huawei Watch GT 5 garantiscono piena compatibilità con i sistemi operativi iOS e Android.

In redazione, abbiamo potuto provare in maniera approfondita sia la versione Pro, sia quella standard e possiamo garantire che si tratti, in entrambi i casi, di smartwatch appartenenti alla fascia premium, realizzati con materiali pregiati e dalle prestazioni sempre elevate.

Terminiamo questo articolo Ricordandovi di sfruttare il codice sconto ABLAW12 per ottenere il Huawei Watch GT 5 al prezzo minimo assoluto.

In collaborazione con Huawei