Galaxy Note: Samsung ha deciso lo stop alla produzione?

Stop alla produzione di Samsung Galaxy Note? Le immagini leak di Samsung Galaxy S22 Ultra non lasciano spazio a interpretazioni alternative: sarà questo lo smartphone che sancirà la sovrapposizione della serie Galaxy Note con la serie Galaxy S. Da ormai diversi mesi si valuta la possibilità che il colosso sudcoreano possa abbandonare completamente la serie Galaxy Note e, in queste ore, un inedito rapporto proveniente dalla Corea del Sud svela che sarà proprio così.

Stop alla produzione di Samsung Galaxy Note?

Samsung ha deciso lo stop della produzione della serie Galaxy Note, di fatto lasciando l'attuale serie Samsung Galaxy Note20 come l'ultima ancora disponibile all'acquisto. A tal proposito, le ultime informazioni provenienti dalla Corea del Sud indicano che Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note20 Ultra 5G sono ormai agli sgoccioli: a partire dalla fine del mese di dicembre verrà definitivamente bloccata la produzione dei sopracitati smartphone di fascia alta.

Se questa indiscrezione dovesse svelarsi come fondata, la serie Samsung Galaxy Note 20 resterà disponibile all'acquisto solo attraverso i canali di distribuzione che ancora oggi li hanno in vendita ma, una volta svuotati i magazzini, non sarà più possibile acquistarli se non come dispositivi di seconda mano.

Con lo stop alla produzione di Galaxy Note se ne va una linea di smartphone che ha fatto la storia e che in alcuni versi ha portato l'azienda a essere il colosso che è diventata. Solo il tempo ci dirà se la mossa dell'azienda si rivelerà azzeccata o se gli utenti fedeli alla serie Galaxy Note non gradiranno la convergenza verso la famiglia Galaxy S.