Samsung Galaxy M55s 5G: ormai sappiamo praticamente tutto

Samsung, nonostante l’enorme attenzione rivolta ai suoi smartphone top di gamma, continua ad occuparsi anche delle fasce media e bassa del mercato.

Tra non molto verrà ufficializzato il prossimo dispositivo della serie M, vale a dire Samsung Galaxy M55s 5G, che erediterà molte caratteristiche dal Galaxy M55 (oltre che dal corrispettivo per il mercato indiano, ossia Galaxy F55).

Nuove immagini riguardanti il telefono sono state condivise online in queste ore dai colleghi di Smartprix, assieme ad ulteriori informazioni riguardanti la scheda tecnica.

Samsung Galaxy M55s 5G: cosa sappiamo al momento

Immagini

Lo smartphone Samsung Galaxy M55s 5G si distinguerà per un design essenziale ma elegante, con una tripla fotocamera verticale sul retro, una finitura lucida e alcune caratteristiche di pregio come il pannello Super AMOLED Plus da 6,67 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz.

Il dispositivo verrà alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 1, un chipset octa-core in grado di raggiungere una potenza di 2,4 GHz, e sarà disponibile con almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Samsung Galaxy M55s 5G offrirà una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), un obiettivo ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale sarà da 50 MP. Inoltre, entrambe le fotocamere principali supporteranno la registrazione di video in 4K a 30 fps.

Il dispositivo includerà poi una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W, altoparlanti stereo, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, per completare un pacchetto di fascia media concreto e ben equilibrato.

Si sa ancora poco riguardo al possibile prezzo di vendita, per essendo previsto in una fascia tra 27.000 e 30.000 rupie indiane (ossia circa dai 292 ai 324 euro), in linea con il Galaxy F55. Per finire, il lancio ufficiale di Samsung Galaxy M55s 5G è atteso per la fine di questo mese e l’inizio di ottobre: ovviamente, non sappiamo se e quando arriverà in Europa (magari con un altro nome).