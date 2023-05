Samsung Galaxy M34 5G ed F34 5G sono già in rampa di lancio

Tra i piani futuri di Samsung, oltre ai top di gamma, trova spazio il rilascio di numerosi smartphone di fascia media appartenenti alle serie Galaxy A, Galaxy F e Galaxy M, verso cui il pubblico ha sempre mostrato un forte gradimento.

Cresce l’attesa per i già chiacchierati Samsung Galaxy M34 5G ed F34 5G, ormai in fase di lancio. I due telefoni hanno già ottenuto le necessarie certificazioni che ne precedono il debutto sul mercato.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy M34 5G ed F34 5G

Di recente, sia Samsung Galaxy M34 5G e sia Galaxy F34 5G sono stati individuati nel database BIS (Bureau of Indian Standards), associati ai rispettivi numeri di modello SM-M346B/DS ed SM-E346B/DS:

La presenza della sigla “DS” indica che entrambi gli smartphone supporteranno lo standard Dual SIM. Pur non essendo state ancora rivelate le caratteristiche tecniche, è probabile che si tratti di varianti del Galaxy A34 5G con alcune piccole modifiche (in negativo ma anche in positivo). Generalmente, Samsung adotta un design meno sofisticato e rinuncia ad alcune funzionalità, come la classificazione IP, quando “trasforma” un telefono della serie Galaxy A in uno della serie Galaxy F o Galaxy M. D’altro canto, è solito inserire in questi ultimi modelli una batteria maggiorata.

Riferendoci all’unità di partenza, il display del Samsung Galaxy A34 5G misura 6,6 pollici ed è dotato di tecnologia Super AMOLED Full HD+, con 120Hz di refresh rate. Il dispositivo utilizza il processore MediaTek Dimensity 1080, 8 GB di RAM ed offre due configurazioni di memoria interna, da 128 GB o 256 GB. La fotocamera principale è da 48 MP con OIS, mentre le fotocamere ultrawide e macro sono rispettivamente da 8 MP e 5 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP. Gorilla Glass 5, certificazione IP67, ingresso USB type C e modulo della batteria con capacità di 5000 mAh.

In attesa di scoprire nuove informazioni su Samsung Galaxy M34 5G ed F34 5G, che nelle fasi iniziali verranno commercializzati in India, sappiate che Samsung Galaxy A34 5G è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 287 euro nel taglio da 128GB, grazie ad un vantaggioso sconto pari al 28%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.