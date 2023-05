Samsung Galaxy S24: in Europa torneranno i processori Exynos

Notizia molto curiosa quella appena emersa nel web in queste ore; sembra infatti che il Samsung Galaxy S24 riceverà il processore proprietario Exynos, al contrario di quanto si potesse pensare finora. Tuttavia, solo alcune regioni riceveranno questa “sorpresa”; dopo una pausa dal chip interno (ricordiamo che gli S23 dispongono del processore Snapdragon 8+ Gen 2 di Qualcomm), pare che le iterazioni del 2024 presenteranno nuovamente le piattaforme proprietarie.

Apprendiamo che Samsung sta già sviluppando un nuovo processore, l’Exynos 2400, che potrebbe alimentare gran parte delle ammiraglie del prossimo anno. Come sempre, ci saranno solo alcune regioni che “beneficeranno” di questa soluzione (sì, l’Europa è compresa, a quanto pare).

Sappiamo che Samsung ha spesso utilizzato i chipset Exynos nei suoi smartphone di punta; in alcune regioni però, predilige le soluzioni di Qualcomm. Ora invece, leggiamo che, dopo la parentesi del 2023, l’azienda tornerà ad avere questa divisione interna. I Galaxy S24, S24+ e S24 ultra riceveranno l’Exynos 2400 in Europa e nei paesi del sud-est asiatico. In America invece, ci sarà sempre lo Snapdragon 8 Gen 3.

Oh…my.

Southeast Asia is also getting the Exynos 2400 in the S24. Not a Snapdragon. pic.twitter.com/xXGfTRpchJ

— Revegnus (@Tech_Reve) May 8, 2023