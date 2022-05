Samsung Galaxy M23 5G UFFICIALE: sfida interna con Galaxy A53?

Samsung continua a lavorare su smartphone destinati alla fascia medio-bassa del mercato. Alcuni giorni fa, l’azienda ha presentato il suo nuovo Galaxy M13 che, contrariamente alle aspettative, non dispone di connettività 5G.

Ora è la volta di Samsung Galaxy M23 5G, ultimo midrange del colosso sudcoreano che, per il momento, è stato svelato in Brasile. Il suo arrivo in Europa, ad un prezzo piuttosto competitivo, sarebbe quasi certo.

Samsung Galaxy M23 5G: caratteristiche tecniche, prezzo e disponibilità

Come detto, lo smartphone Samsung Galaxy M23 5G è ora disponibile per l’acquisto in Brasile ad un prezzo di circa 414 dollari (al cambio). Coloro che dovessero acquistare il telefono entro il 12 giungo spenderebbero solamente 395 dollari: non un grandissimo sconto, avrebbero potuto fare di meglio. Di conseguenza, supponiamo che il prezzo europeo sarà all’incirca il medesimo.

Il telefono di Samsung, con Android 12 e One UI 4.1, è alimentato dallo Snapdragon 750 5G, assistito da 6 GB di RAM. Frontalmente troviamo un display da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Abbiamo poi una configurazione a tripla fotocamera: sensore principale da 50 MP, lente ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera macro da 2 MP. Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W.

Per maggiori dettagli, attendiamo l’arrivo del dispositivo anche da noi. Tuttavia, qualora non fossi disposto ad aspettare ed avessi urgente bisogno di un nuovo smartphone dell’azienda senza però essere costretto a spendere una fortuna, ti consigliamo Samsung Galaxy A52s 5G che trovi su Amazon a quasi metà prezzo: mettilo nel carrello con appena 266 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.