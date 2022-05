Samsung Galaxy M13 5G in arrivo con fotocamera da ben 50 MP?

Samsung avrebbe in cantiere un nuovo smartphone destinato alla fascia entry level del mercato: Galaxy M13 5G. Si è già vociferato parecchio in merito alle possibili caratteristiche tecniche del telefono ma, negli ultimi giorni, sono emerse altre anticipazioni relative al comparto fotografico: Samsung Galaxy M13 5G, infatti, potrebbe arrivare sul mercato con una fotocamera principale da 50 MP. Non si tratta però degli unici rumor che coinvolgono il chiacchierato dispositivo.

Samsung Galaxy M13 5G: cosa sappiamo al momento

Il nuovo smartphone Samsung economico, secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere, monterà un display IPS con diagonale di 6,5 ​​pollici. Sul retro, come detto, troverebbe spazio un modulo della fotocamera con sensore principale da 50 MP. Buone notizie per la batteria: 5000 mAh o, addirittura, 6000 mAh. Pieno supporto per il Bluetooth 5.0.

Frontalmente, il notch a goccia del Samsung Galaxy M13 5G ospiterà una fotocamera selfie con risoluzione di 16 MP. Ad animare il telefono ci penserà il processore Qualcomm Snapdragon 480 Plus, a cui si aggiungono la GPU Adreno 619 ed un modem Snapdragon X51 5G. La configurazione di memoria prevista è di 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

In attesa che questo terminale venga svelato, vi lasciamo con un prezioso consiglio: nel caso foste intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone dell’azienda, senza però spendere cifre astronomiche, vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G che in questi giorni trovate in offerta su Amazon a poco più di 300 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 33%.

