Samsung Galaxy A53 Pro rimpiazzerà il futuro Galaxy S22 FE?

Al momento la situazione è piuttosto nebulosa: sappiamo per certo che Samsung, nei mesi scorsi, ha realizzato un ordine importante in favore del processore MediaTek Dimensity 9000.

Com'è ovvio che sia, nell'imminente futuro, verrà commercializzato un nuovo smartphone con a bordo il suddetto chipset ma resta un dubbio fondamentale: si tratterà del Samsung Galaxy S22 FE oppure di un inaspettato Galaxy A53 Pro?

I futuri piani di Samsung potrebbero riservare alcune sorprese

La settimana scorsa, il colosso sudcoreano ha trasmesso in streaming su Youtube l'evento di presentazione dei suoi nuovi smartphone rientranti nella gamma Galaxy A, vale a dire Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A53 5G. In teoria, ci sarebbe anche Samsung Galaxy A73 5G, il più interessante fra i tre, che però non è stato neppure menzionato nel filmato.

Un po' a sorpresa, l'azienda potrebbe decidere di svelare al pubblico un nuovo “esponente” della serie Galaxy A che, come detto, verrebbe equipaggiato con il chip MediaTek Dimensity 9000. Questa sarebbe la prima volta di un modello Pro con sigla Galaxy A. Ciò, se fosse vero, stravolgerebbe i piani della società in quanto verrebbe meno (almeno inizialmente) l'ufficializzazione del Samsung Galaxy S22 FE.

In quest'ultimo caso, la problematica sarebbe rintracciabile nel prezzo di vendita che verrebbe stabilito per il dispositivo: molti consumatori potrebbero storcere il naso al cospetto di un telefono di circa 700 dollari con a bordo il processore MediaTek. Lo scenario appare ancora più improbabile considerando la batteria a bordo: 4500 mAh a fronte di un modulo da 5000 mAh su Galaxy S21 FE ed S20 FE.

Per adesso non abbiamo molte altre anticipazioni a riguardo, se non relative proprio all'ipotetico prezzo di vendita di questo misterioso device: Samsung Galaxy A53 Pro, o Galaxy S22 FE, arriverebbe inizialmente sul mercato cinese ad un prezzo compreso fra 470 dollari e 630 dollari (al cambio).