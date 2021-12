Samsung Galaxy Fold si aggiorna: ecco le novità

Sono diverse settimane che Samsung è impegnata a rilasciare numerosi aggiornamenti software per i suoi device. Infatti, dopo l'aggiornamento di Samsung Galaxy S10, l'update per la gamma Samsung Galaxy S21 e anche per l'iconico Samsung Galaxy Note 9, in queste ore il colosso sudcoreano pubblica le patch di dicembre anche per Samsung Galaxy Fold e Fold 5G.

Samsung Galaxy Fold riceve le patch di dicembre

Entrando nello specifico, entrambi gli smartphone pieghevoli che hanno permesso a Samsung di ergersi a colosso del mercato foldable, i due device ricevono rispettivamente il firmware F900FXXS6FUK6 – per Galaxy Fold, attualmente in rollout dalla Francia – e il firmware F907BXXS6FUK6 – per Galaxy Fold 5, in rollout dall'Inghilterra.

Come dicevamo, entrambi i device integrano adesso le ultime correzioni di dicembre per quanto riguarda la sicurezza di Android (con patch di sicurezza specifiche pubblicate da Google) e anche della One UI e delle applicazioni proprietarie dell'azienda sudcoreana (con patch di sicurezza specifiche pubblicate invece da Samsung).

Come spesso accade, a fianco le patch di dicembre potrebbero trovare posto anche varie correzioni e miglioramenti sotto il cofano di cui l'azienda non fa menzione. Se avete fra le mani uno dei due device foldable, è molto probabile che in questi giorni riceverà la classica notifica OTA di aggiornamento; in caso contrario, potete controllare la disponibilità del nuovo update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

