Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: ecco le novità

Nel giorno in cui Samsung decide di ritirare il rollout dell'aggiornamento di Android 12 con la One UI 4.0 su Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, il colosso sudcoreano ha rilasciato un aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9 con le patch di novembre.

Lo smartphone, che ancora oggi monta Android 10 con la One UI 2.5 e si dimostra piuttosto valido per un utilizzo standard, sta ricevendo il firmware N960FXXU9FUK1 che introduce le ultime correzioni ai bug di sicurezza di novembre e un'altra novità.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di novembre

Infatti, com'è possibile osservare nel changelog sottostante, all'interno della build da 225,74 MB trovano posto anche miglioramenti per la stabilità e le feature disponibili sullo smartphone. Ricordiamo che l'ex top di gamma di Samsung del 2018 viene aggiornato a cadenza trimestrale ma, com'è già accaduto per altri device, verrà presto spostato all'interno della categoria di device che verranno aggiornati a cadenza semestrale.

