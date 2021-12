Samsung Galaxy S21 si aggiorna: ecco le novità dell'update

In queste ore Samsung è impegnata a rilasciare un gran numero di aggiornamenti software per i propri device, anche se per alcuni ci sono importanti problemi di stabilità dovuti a bug di grande rilevanza. Samsung Galaxy S21 sta iniziando a ricevere le patch di dicembre in Olanda e Belgio, segno che la build sarà presto disponibile anche per i device disponibili nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S21 riceve le patch di dicembre

La serie di smartphone di fascia alta sta ricevendo il firmware G99*BXXS3BUL1 da circa 207 MB con le ultime correzioni circa le falle di sicurezza di Android – Google ha chiuso 30 bug con le patch di questo mese – e della One UI di Samsung. Il changelog dell'update non fa menzione circa la disponibilità di ulteriori novità, ma come sempre è altamente probabile che il team dell'azienda abbia migliorato le prestazioni generali dell'OS.

Negli ultimi tempi lo smartphone di fascia alta di Samsung è andato incontro a numerosi aggiornamenti. Infatti, oltre all'update che ha finalmente risolto il bug con i video di WhatsApp, l'intera serie è stata aggiornata ad Android 12 con la One UI 4.0.

Gli utenti muniti della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbero ricevere la build nel corso dei prossimi giorni con un aggiornamento OTA; in alternativa potete controllarne la disponibilità dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.