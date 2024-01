Samsung Galaxy Buds2 Pro: SUONO SPAZIALE a prezzo TOP

Corri subito su MediaWorld e inizia a risparmiare senza rinunciare alla qualità. Acquista i Samsung Galaxy Buds2 Pro se vuoi un suono spaziale a prezzo pazzesco. Grazie alla loro tecnologia la musica diventa avvolgente, il suono altamente immersivo, i dettagli emozionanti e le chiamate estremamente nitide e chiare. Tutto questo e molto altro è l’offerta MediaWorld di oggi. Mettili in carrello a soli 149 euro, invece di 229 euro. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo super interessante.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: 80€ di SCONTO su MediaWorld

MediaWorld ha deciso di regalare un’offerta pazzesca su uno dei prodotti di punta. Acquista i Samsung Galaxy Buds2 Pro con 80 euro di sconto. L’audio è nitido e cristallino. Questi auricolari di qualità offrono un suono a 24 bit pazzesco. Immergiti in un’intensa esperienza di ascolto. Dotati della tecnologia ANC migliore di sempre, tracciano ed eliminano efficacemente il rumore circostante per suoni perfetti. I morbidi cuscinetti in silicone si adattano per un comfort incredibile.

Acquistali adesso a soli 149 euro, invece di 229 euro. Con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

