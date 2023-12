Samsung Galaxy Buds2 Pro: l'eccellenza con 100€ di SCONTO

Scegli il meglio per le tue orecchie con gli Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro. Grazie alla loro tecnologia avanzata ottieni un suono perfetto e avvolgente, ricco di dettagli e sfumature. Oggi li acquisti con uno sconto di 100 euro su Unieuro. L’offerta è disponibile con il volantino legato alle festività di Natale “I Natalissimi”. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita o il ritiro gratuito inclusi nel prezzo. Ma sbrigati, perché stanno andando a ruba.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: auricolari top a prezzo eccezionale

Scegli gli Auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro, perfetti per ascoltare musica, podcast e audiolibri, giocare ai tuoi videogiochi preferiti ed effettuare chiamate nitide e chiare. Infatti, grazie alla cancellazione dei rumori, il tuo interlocutore non percepirà alcuna interferenza insieme alla tua voce perché gli algoritmi elimineranno ogni rumore provocato da vento, traffico e confusione. La custodia di ricarica li mantiene sempre pronti e carichi per essere utilizzati.

Acquistali subito con 100 euro di sconto. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 43,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

