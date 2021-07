Una nuova fuga di notizie ci indica che le nuove Samsung Galaxy Buds2 arriveranno in tre colorazioni, riceveranno funzionalità ANC e saranno dotate di molte altre features.

Samsung Galaxy Buds2: facciamo il punto

L'azienda coreana annuncerà un nuovo paio di auricolari wireless al suo evento Galaxy Unpacked previsto per il prossimo mese. Ci sono state più perdite relative agli auricolari che arriveranno con il moniker Galaxy Buds2, ma una nuova indiscrezione emersa oggi ci fornisce un ulteriore sguardo al design e alle funzionalità delle stesse.

La fuga di notizie si presenta sotto forma di tre GIF pubblicate su Twitter da Evan Blass e mostrano gli auricoalri in White, Lavender Purple e Olive Green. Tuttavia, a differenza dei precedenti modelli forniti in una custodia con colori abbinati, tutti i colori dei Galaxy Buds2 sono disponibili in una custodia bianca, mentre l'interno ha lo stesso colore delle gemme.

Sebbene le nuove cuffie abbiano ancora un design in-ear, l'estetica è cambiata. Sembrano anche più piccole ora e sono disponibili nella stessa custodia da trasporto simile a quella delle Buds Live e delle Buds Pro.

Il case ha una porta USB-C sul retro, ma dovrebbe supportare anche la ricarica wireless. C'è un LED nella parte anteriore per indicare quando la custodia è in carica e un altro all'interno che si illumina quando gli auricolari sono in carica.

Galaxy Buds 2 has a better bass performance. https://t.co/pedRhfq4RB — Ice universe (@UniverseIce) July 6, 2021

Per quanto riguarda le caratteristiche, Ice Universe ha rivelato che le cuffie hanno una cancellazione attiva del rumore e bassi migliori. È stato precedentemente segnalato che ciascuno degli auricolari potrebbe avere una capacità della batteria di 60 mAh mentre la custodia avrà una capacità della batteria di 500 mAh.

Quando vedremo questo gadget? Probabilmente durante l'evento Galaxy Unpacked dell'11 agosto, ma restate connessi con noi per saperne di più.

Wearable