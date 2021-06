Le Samsung Galaxy Buds2 sono appena state rivelate dal portale di 91mobiles. Tutte le opzioni di colore sono state rivelate attraverso dei render ufficiali. Di fatto, questo è il primo sguardo semi-ufficiale che possiamo dare alle future cuffie TWS dell'OEM sudcoreano.

Samsung Galaxy Buds2: tutto quello che c'è da sapere

Poche ore fa vi abbiamo presentato i render ufficiali del Samsung Galaxy Watch 4 e ora torniamo a parlare delle Galaxy Buds2. I colleghi di 91mobiles siamo riusciti a mettere le mani sui rendering ufficiali dei nuovi auricolari del colosso sudcoreano tramite fonti del settore affidabili.

Le immagini rivelano il design e le opzioni di colore delle prossime cuffie True Wireless Stereo. Questo è il nostro primo sguardo chiaro che diamo alle Buds2 le quali, stando a quanto si ipotizza, potrebbero essere svelate il 28 giugno al MWC 2021 insieme all'orologio smart di nuova generazione. In precedenza, abbiamo individuato gli auricolari Samsung TWS sul sito Web della certificazione FCC, che ci ha fornito alcune informazioni sull'hardware e immagini dal vivo. Speriamo di imparare di più da questi render.

Un design pulito e minimalista

Fin da subito, notiamo che il prodotto avrà un design leggermente diverso rispetto a quello dei Galaxy Buds e delle Buds+ originali. Invece di una finitura bicolore opaca e lucida, le Buds2 offriranno una trama uniforme, che molto probabilmente sarà di natura lucida. La superficie del corpo includerà due microfoni per una migliore riduzione del rumore. I rapporti precedenti ci segnalano che Galaxy Buds2 non supporteranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) come i modelli precedenti, ma presenteranno una riduzione attiva del rumore.

L'interno del corpo mostrerà al suo interno i connettori di ricarica e il sensore per il rilevamento dell'usura. I Galaxy Buds2 saranno dotati di punte in gomma per offrire la cancellazione passiva del rumore. La custodia di ricarica è ora di forma quadrata e sembra simile ai case dei gadget precedenti del costruttore.

I rendering ci dicono che le Galaxy Buds2 saranno disponibili nelle opzioni di colore bianco, nero, viola e verde. L'esterno della custodia di ricarica sarà bianco mentre l'interno corrisponderà al colore delle cuffie.

Questo è tutto ciò che otteniamo dai rendering ufficiali e sembra che i Galaxy Buds2 siano pronti per essere ufficializzati il ​​28 giugno, o forse ad agosto, insieme al Galaxy Z Fold3 e al Galaxy Z Flip3.

