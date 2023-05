Samsung Galaxy Buds Live: prezzo fuori di testa su Amazon (meno di 66€)

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari TWS davvero eccellenti; sono realizzati da Samsung, noto brand di tecnologia sudcoreano e costano solo 65,99€ grazie agli sconti folli di Amazon. Pensate che il prezzo originale sarebbe di 169,00€, quindi il risparmio sarà pari al 61% sul valore di listino; mica poco. Non di meno, la consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni gli auricolari saranno a casa vostra senza che voi dobbiate spendere soldi aggiuntivi. Volendo, c’è la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, non di meno, potrete dilazionare l’importo degli auricolari in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, fate presto se siete interessati: le scorte potrebbero essere limitate e l’offerta potrebbe terminare un momento all’altro. Sono disponibili in colorazione nera.

Samsung Galaxy Buds Live: i migliori auricolari TWS

Questi sono auricolari TWS pensati per donare un comfort assoluto anche con tante ore di utilizzo; il sound è ricco e corposo, i bassi sono potenti, gli alti nitidi e cristallini. La custodia è molto elegante e le gemme sono piccole e compatte. I Galaxy Buds Live godono della tecnologia di AKG e troviamo una cancellazione attiva del rumore veramente sensazionale. Fra le altre caratteristiche, citiamo la batteria che dura fino a 21 ore di riproduzione con una singola carica.

Sugli auricolari ci sono i comandi touch; pigiandoli potrete mettere in pausa i brani, far partire una nuova canzone e così via. Volendo, potrete anche abbinarli al vostro smartwatch Samsung per controllare le playlist dal polso. Segnaliamo che ci sono tre microfoni a bordo er garantire call di alta qualità. A soli 65,99€ questi auricolari di Samsung sono eccezionali; fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.