Samsung Galaxy Buds 3 Pro: qualcuno li ha già acquistati e provati

Samsung Galaxy Buds 3 e Samsung Galaxy Buds 3 Pro non sono ancora stati ufficializzati dall’azienda ma, nonostante ciò, sembra che qualcuno sia già riuscito a mettere le mani su quest’ultimo modello.

L’acquirente, per la gioia degli appassionati, ha deciso di pubblicarne anche le foto su Reddit, con tanto di custodia di ricarica e confezione d’acquisto, per poi corredare il tutto con le sue prime impressioni dopo averne fatto uso.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: è già tempo di hands on

Iniziamo proprio dando uno sguardo alle foto, così da avere una panoramica completa sui nuovi Samsung Galaxy Buds 3 Pro:

Immagini

Gli scatti confermano i rumor trapelati nelle scorse settimane: il nuovo design non coinvolge solo gli auricolari in sé ma anche la custodia di ricarica, che ora assume un aspetto ancora più elegante.

Dopo un primo utilizzo, l’utente in questione ha sottolineato come i bassi dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro risultino ancora più potenti e, a detta sua, il sistema di cancellazione del rumore potrebbe essere comparabile a quello delle Apple AirPods Pro di prima generazione. Stiamo comunque parlando di una singola valutazione personale e sarebbero necessarie prove più pertinenti per dare un giudizio consapevole.

Ma per noi comuni mortali, quando sarà possibile acquistare Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro? In molti mercati, la società dovrebbe dare il via ai preordini dal 10 luglio, ossia il giorno in cui gli auricolari verranno presentati ufficialmente, e non sono da escludere possibili bundle con l’acquisto degli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.