Auricolari economici JBL a 9,99 euro: ecco dove trovarli

Cerchi degli auricolari economici, da battaglia, che offrano una buona qualità del suono, ma che costino poco? Puoi puntare su quelli di JBL ora in sconto a metà prezzo su Amazon. Avrai il suono JBL Pure Bass, coniguato a un telecomando a 1 pulsante con microfono e cavo piatto senza grovigli, tutto a soli 9,99 euro.

Se i fili non sono un problema per te, queste cuffiette sono il compromesso ideale tra qualità e risparmio. Adatte a musica, podcast, contenuti streaming, ma anche telefonate e call, sono comodissime, pratiche e costano neanche 10 euro.

Auricolari economici JBL in sconto su Amazon

Gli auricolari JBL T210 sono cuffie in-ear leggere, comode e compatte, ideali per l’uso quotidiano sia al lavoro che in viaggio. Sono dotate di un design elegante con finiture color alluminio e presentano una coppia di driver da 8,7 mm che riproducono bassi profondi, garantendo il caratteristico suono JBL Pure Bass.

Queste cuffie includono un comando con microfono ad un pulsante che consente di controllare la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate in tempo reale. Il cavo è piatto e anti-grovigli, riducendo il rischio di annodamenti. Le JBL T210 sono compatibili con diversi dispositivi grazie al connettore jack 3,5 mm e offrono una risposta in frequenza di 20-20.000 Hz. Sono fornite con tre misure di gommini auricolari per un comfort ottimale e una custodia per il trasporto. Non hanno la funzione di noise canceling e non sono resistenti all’acqua.

In sconto a metà prezzo, a soli 9,99 euro sono perfette per chi vuole qualcosa di pratico ed economico.