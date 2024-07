Samsung Galaxy Z Flip6 senza segreti: immagini e scheda tecnica

Samsung Galaxy Z Flip6 è senza dubbio uno dei protagonisti più attesi dell’ormai prossimo evento Unpacked. Più volte ci siamo occupati di questo atteso smartphone pieghevole che, assieme al fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold6, continua ad essere al centro di indiscrezioni ed anticipazioni.

Nelle ultime ore i leak riguardanti Z Flip 6 si sono intensificati e, soprattutto su X, sono comparsi nuovi render ed informazioni circa la scheda tecnica.

Samsung Galaxy Z Flip6 con ben 12GB di RAM

Iniziamo condividendo le immagini pubblicate dall’onnipresente Evan Blass che, oltre a confermare il design di Samsung Galaxy Z Flip6, mostrano il dispositivo “parzialmente" in funzione:

Immagini

Possiamo dunque apprezzare quella che sarà l’interfaccia grafica del sistema operativo a bordo, con utili indicazioni circa il layout di specifiche app che potranno essere avviate proprio grazie al display esterno. Come detto, le sorprese non sono finite. Nella giornata di ieri, il noto leaker Ishan Agarwal ha diffuso, sempre su X, alcune fra le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip6, che di seguito andiamo ad elencare:

processore Snapdragon 8 Gen 3

display interno da 6.7” 120Hz FHD+

batteria da 4.000mAh con ricarica rapida a 35W

fotocamera posteriore da 50MP F/1.8 e sensore ultrawide da 12MP F/2.2

fotocamera frontale da 10MP F/2.2

12 di RAM e 256/512GB di memoria d’archiviazione

dimensioni di 165 x 71.7 x 7.4 mm

Agarwal ha poi sottolineato la possibilità che il sistema di ricarica rapida integrata su Samsung Galaxy Z Flip6 si fermi a 25W, in base ad altri rumor trapelati negli ultimi giorni, ma la capacità del modulo in sé e la fotocamera da 50MP dovrebbero rimanere tali e rappresenterebbero un bel passo in avanti rispetto alla passata generazione.