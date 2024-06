Samsung Galaxy Buds 3 Pro: l'ispirazione agli AirPods è evidente

Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro e ci si aspetta un notevole upgrade rispetto alla precedente generazione.

Una nuova immagine comparsa in rete stuzzica la curiosità del pubblico e, soprattutto, dà vita a naturali considerazioni circa la somiglianza di questi auricolari Bluetooth con altro celebre modello in commercio: gli AirPods di Apple.

Cambio look per i Samsung Galaxy Buds 3 Pro

L’onnipresente Evan Blass (@evleaks) ha pubblicato su X (Twitter) la prima immagine di quelli che, salvo clamorose smentite, dovrebbero essere i prossimi Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Nonostante il filtro applicato per celare i dettagli, si nota con chiarezza un design totalmente rinnovato. I nuovi Samsung Galaxy Buds 3 Pro sembrano avere uno stelo molto simile a quello di AirPods ed AirPods Pro e, nello specifico, possiamo apprezzare la versione di colore argento. Si intuisce palesemente anche la presenza dei gommini in silicone.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, una precedente fuga di notizie riportava che i Samsung Galaxy Buds 3 Pro andrebbero a distinguersi per l’implementazione di un doppio driver e della connettività Bluetooth 5.4, oltre che per una trasmissione audio a 24 bit 96KHz attraverso un codec audio di alta qualità (quasi certamente, Samsung Seamless Codec Hi-Fi).

Passi in avanti sarebbero stati compiuti anche dal punto di vista della qualità costruttiva. Samsung avrebbe infatti migliorato la robustezza dei suoi auricolari, con un grado di protezione IP57 per la resistenza ad acqua e polvere. Non dovrebbe poi mancare il sistema delle “Blade Lights”, vale a dire una striscia LED luminosa che l’immagine condivisa da Blass pare confermare. Cancellazione del rumore adattiva ed autonomia fino a 30 ore completerebbero il (momentaneo) quadro tecnico dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro.