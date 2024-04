Samsung Galaxy Book3 Pro: la versione con i7 e 16/1000GB a un prezzo PAZZESCO!

Ci sono promozioni del giorno di Amazon che sembrano veramente degli errori talmente il prezzo finale del prodotto è pazzesco. Tra questi spicca l’offerta riguardante il laptop Samsung Galaxy Book3 Pro venduto a soli 1.146,37 euro invece di 1.488,54 euro. Il risparmio di più di 300 euro è assurdo e potrete anche godere di spedizioni con Prime e possibilità di pagamento a rate.

Samsung Galaxy Book3 Pro: la scheda tecnica del top di gamma

Samsung Galaxy Book3 Pro è il laptop perfetto per la produttività e l’intrattenimento grazie al processore Intel Core i7 di 13a generazione, che assicura alte velocità e grande affidabilità per gestire al meglio il multitasking e i progetti più impegnativi. CPU affiancata da 16 GB di memoria RAM e 1TB di spazio di archiviazione SSD NVMe PCIe Gen 4, per una fluidità e una reattività senza pari. Dal punto di vista grafico, presente la prestante scheda grafica Intel Iris Xe Graphics coadiuvato dal processore grafico Intel EVO Xe.

A prima vista ciò che spicca maggiormente è lo splendido design leggero, elegante e sottile, con un corpo in alluminio con un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (2880×1800) ultranitida e l’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che offrono un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità. Presente anche un’ottima autonomia e l’utilissima ricarica rapida con la possibilità di usare il caricabatterie compatto che funziona anche con gli altri dispositivi Galaxy.

Potete godere di contenuti con una qualità eccezionale, grazie anche al sistema audio a quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos. Questo portatile non delude nemmeno sulla connettività grazie alla sua vasta gamma di porte integrate, tra cui HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C. Inoltre, ha una fotocamera grandangolare da 720p con modalità Studio, che aiuta a migliorare le vostre videochiamate con funzioni intelligenti come l’AI Noise Cancelling, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo. Immancabile, infine, l’ultima tecnologia di collegamento wireless, ovvero il Wi-Fi 6E.

Non fatevi scappare quindi questa occasione unica: acquistate ora il Samsung Galaxy Book3 Pro a soli 1.146,37 euro su Amazon. Sbrigatevi perché l’offerta è talmente assurda che potrebbe terminare presto. Non sottovalutate, infine, la possibilità di pagamento in comode rate a tasso zero.