Samsung Galaxy Book3 Laptop: sconto FOLLE del 29% su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale e degna di nota. L’ottimo portatile Samsung Galaxy Book3 Laptop, nella sua iterazione con pannello da ben 15.6″ FullHD, con il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD interno, in colorazione graphite, oggi si porta a casa con lo sconto esagerato del 29% sul prezzo di listino. Pensate che sarà vostro con soli 811,65€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo, perché a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali, ma fate presto. Non sappiamo quanto durerà ancora la promozione dedicata o quante scorte siano rimaste disponibili.

Con il noto portale di e-commerce americano poi, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (si tratta di micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) con il sistema interno al sito. Fate presto perché a questa cifra risulta essere super interessante oltremodo. Si può usufruire del reso gratuito in caso di eventuali problematiche entro un mese dall’acquisto e si avrà accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Fate presto, dunque.

Samsung Galaxy Book3 Laptop: ecco perché comprarlo

Questo laptop di Samsung è perfetto, potentissimo, versatile e leggero. A bordo troviamo il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione che è in grado di offrire prestazioni affidabili e veloci. Il multitasking sarà un gioco da ragazzi e, in più, sappiate che è super leggero visto che pesa meno di 1,6 Kg ed è perfetto per accompagnarvi ovunque. Ha tantissime porte a bordo: HDMI, slot microSD, USB-A e USB-C per collegare senza problemi tutte le periferiche che preferite. La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo grazie alla fast charge proprietaria. Concludiamo la disamina parlando degli speaker Dolby Atmos e dell’ottimo pannello FullHD+.

A soli 811,65€ nono potete lasciarvi sfuggire questo fantastico Samsung Galaxy Book3 Laptop su Amazon.

