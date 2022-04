Samsung Galaxy è la bomba MediaWorld: tre giorni di straordinaria follia

MediaWorld ha deciso di scontare una selezione dei migliori Samsung Galaxy a prezzi davvero impressionanti. Fino al 29 aprile 2022 potrai risparmiare ed entrare nel fantastico mondo dell’ecosistema Samsung.

Una varietà di smartphone prodotti dal colosso sudcoreano per risparmiare. Tra l’altro la consegna è gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, potrai anche acquistare con finanziamento a tasso zero da un importo minimo di 199 euro.

Niente male vero? Anche questa volta MediaWorld si è superata. Infatti, ad esempio, acquisti l’intramontabile Samsung Galaxy A52 a soli 249,99 euro, invece di 379 euro. Un vero affare se pensi che offre un display Super AMOLED da 6,5″ Full HD+, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Questa promozione è davvero efficace e permette di risparmiare parecchi soldini. Meglio approfittare della tre giorni di MediaWorld all’insegna dei prezzi pazzi. Fino al 29 aprile 2022 goditi la straordinaria follia.

Samsung Galaxy a prezzi estremi da MediaWorld

MediaWorld non scherza e sembra proprio voler rubare la scena a tutti i suoi concorrenti. Grazie alla nuova iniziativa Samsung Galaxy metti nel carrello il fantastico Samsung Galaxy A52S a soli 286,99 euro, invece di 469,90 euro.

Proverai la velocità del 5G grazie a questa fantastica tecnologia di connessione mobile. Download, trasferimento dati, streaming e gioco online saranno veloci, fluidi e senza interruzioni. Goditi il meglio con questo smartphone Android da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Se poi cerchi di più allora non devi perdere il Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 489 euro, invece di 769 euro. Stiamo parlando di un vero e proprio top di gamma che a questo prezzo è un best buy. Uno dei tanti punti forti di questo dispositivo sono le fotocamere. Otterrai scatti professionali sempre e in qualsiasi condizione di luce, anche al buio.

La nuovissima batteria da 4.500 mAh garantisce una durata per tutta la giornata e oltre. Non dovrai rinunciare nemmeno al 5G perché l’ottimizzazione del consumo energetico riesce a gestire tutto al meglio garantendoti sempre massime prestazioni.