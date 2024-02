Samsung Galaxy A55: ve lo mostriamo nelle prime foto dal VIVO

Dopo aver ufficializzato i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S24, nei prossimi mesi la società andrà a concentrarsi sul lancio dei nuovi smartphone di fascia media e cresce l’attesa per Samsung Galaxy A55, che si ritiene già possa essere un vero e proprio dominatore in questo range di prezzo.

Diverse volte abbiamo parlato del telefono ed ora, avvicinandoci sempre di più al momento della presentazione, trapelano sul web le prime immagini dal vivo grazie a cui otteniamo maggiori conferme in merito al suo impatto estetico.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A55

Le immagini live di Samsung Galaxy A55 sono state svelate tramite database di certificazione su TENAA, dove lo smartphone è registrato con il numero di modello SM-A5560. Secondo le informazioni, il telefono presenterà una configurazione a tripla fotocamera sul retro e adotterà il nuovo design “Key Island”, con profili laterali piatti ed angoli arrotondati. Il telefono sarà poi dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage: ovviamente si prevedono diverse configurazioni di memoria e non mancheranno lo slot per schede microSD e l’alloggiamento dual-SIM.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, Samsung Galaxy A55 dovrebbe esordire sul mercato con Android 14 e ricevere almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo. Avrà presumibilmente la stessa tecnologia di ricarica rapida da 25 W vista su Galaxy S23. Spazio poi per il processore Exynos 1480, con GPU Xclipse 530 basata su AMD RDNA 2 e modem 5G integrato. Da considerarsi ormai certo il lettore di impronte digitali sotto il display, mentre le fotocamere potrebbero essere da 50 MP, 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro) e 32 MP (selfie). Completano il quadro tecnico GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type C, batteria da 5.000 mAh ed impermeabilità IP67.

Vi terremo informati nel caso trapelassero nuove anticipazioni ma, nel frattempo, ricordiamo che l’attuale Samsung Galaxy A54 è ora disponibile su Amazon con uno sconto di circa 110 euro.

