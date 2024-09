Samsung Galaxy A55 5G è un super smartphone, soprattutto a questo prezzo

Il rapporto qualità prezzo è una delle cose più importanti perché nessuno vuole spendere più del dovuto, anzi l’idea è quella di risparmiare anche qualcosa. Ed ecco perché Samsung Galaxy A55 5G, ora in offerta su eBay a soli 331,99 euro, è la soluzione perfetta. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento.

C’è dunque uno sconto sul prezzo di listino, che puoi vedere sul sito ufficiale, di quasi 128 euro. È chiaro quindi che a una cifra del genere è da prendere al volo. Sicuramente in questo momento detiene uno dei migliori rapporti qualità prezzo sul mercato. Fai attenzione però perché le quantità disponibili sono limitate.

Samsung Galaxy A55 5G con 256 GB di memoria interna

Quello che è in offerta su eBay a un prezzo stracciato è la versione da 256 GB di memoria interna del bellissimo Samsung Galaxy A55 5G. Dunque potrai archiviare tutto ciò che desideri e installare app come se non ci fosse un domani. È dotato anche del potente processore Exynos 1480 supportato da 8 GB di RAM.

Gode di due slot per scheda Sim, dove in uno potrai inserire anche una scheda microSD per ampliare la memoria. Ha una potente batteria da 5000 mAh con ricarica turbo e la tecnologia 5G per la navigazione Internet veloce. Possiede un bellissimo display da 6,6 pollici Super AMOLED con frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz. Inoltre potrai fare scatti sensazionali con la fotocamera posteriore dotata di OIS che ha un sensore principale da 50 MP e fotocamera anteriore da 32 MP.

Se avevi qualche dubbio sicuramente ora l’hai fugato. Quindi non lasciare che l’offerta sparisca o chele unità disponibili finiscano. Fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 331,99 euro, invece che 459,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.