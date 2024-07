Samsung Galaxy A55 5G, offerta wow su eBay: a questo prezzo va preso subito

Su eBay è attualmente disponibile un’offerta interessante per il Samsung Galaxy A55 5G, venduto a 327,9€ con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale.

Il Samsung Galaxy A55 5G è un dispositivo di fascia media che offre un buon equilibrio tra prestazioni, design e funzionalità. Equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,5 pollici, il Galaxy A55 5G garantisce una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e neri profondi, rendendo piacevole qualsiasi tipo di contenuto multimediale, dalle foto ai video.

Il cuore pulsante del Galaxy A55 5G è il processore Exynos 1280, un chip octa-core che assicura prestazioni fluide e reattive sia per le attività quotidiane che per l’uso di applicazioni più pesanti. Questo, combinato con 6GB di RAM, consente un multitasking efficiente, permettendo di passare agevolmente tra diverse app senza rallentamenti. La memoria interna di 128GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, applicazioni – la puoi anche espandere usando una scheda MicroSD.

Una delle caratteristiche di spicco del Galaxy A55 5G è la sua connettività 5G, che permette di sfruttare la velocità delle reti di nuova generazione per download e streaming ultrarapidi.

Il comparto fotografico del Galaxy A55 5G è anch’esso notevole, con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questa configurazione permette di scattare foto dettagliate e di qualità in diverse condizioni di luce, oltre a offrire la possibilità di catturare immagini con un ampio campo visivo o di creare effetti bokeh per ritratti suggestivi.

Nel complesso un ottimo telefono. Se stai cercando un device che fa davvero tutto e lo fa molto bene, ti consiglio vivamente di non farti scappare questa offerta!