Samsung Galaxy A55 5G, che prezzo! Con il codice sconto è da prendere ora

Il Samsung Galaxy A55 5G offre un ottimo pacchetto di funzionalità avanzate, prestazioni solide e un design elegante. Per tutti questi motivi, è una delle scelte nel segmento di fascia media attualmente disponibili sul mercato per cui stravediamo di più.

Il Samsung Galaxy A55 5G è attualmente disponibile su eBay a 294,49€, utilizzando il codice sconto AGOSTO24. Un’occasione ghiottissima per portarlo a casa ad un prezzo eccellente.

Il Galaxy A55 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e colori vibranti. Il design è caratterizzato da una cornice in metallo e un pannello posteriore lucido, disponibile nella colorazione Ice Blue, che conferisce un aspetto moderno e raffinato al dispositivo​.

Sotto la scocca, il telefono monta un processore Exynos 1480, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questa configurazione hardware assicura prestazioni fluide sia nelle attività quotidiane che nel multitasking avanzato e nei giochi. La batteria da 5000mAh offre un’autonomia eccellente, permettendo di arrivare facilmente a fine giornata anche con un uso intenso.

Il comparto fotografico del Galaxy A55 5G è altrettanto impressionante, con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultragrandangolare da 12MP e un macro da 5MP. La fotocamera frontale da 32MP è ideale per i selfie. Non mancano nemmeno tante funzionalità per potenziare il risultato degli scatti, assicurando foto perfette in ogni scenario. Tra queste troviamo, l’AI Image Signal Processing e la modalità Nightography.

Questo dispositivo offre una combinazione di design elegante, prestazioni solide e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Non farti scappare questa offerta irripetibile: acquistalo subito ad un ottimo prezzo!