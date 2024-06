Samsung Galaxy A55 5G da 256GB a un SUPER PREZZO solo su eBay

Se stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone e acquistarne uno con la tecnologia 5G, che sia dual Sim e possieda ottime prestazioni, non perdere questa occasione. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A55 5G a soli 334,90 euro, invece che 509,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 12% che ti permette di risparmiare ben 45 euro sul prezzo più basso registrato finora, ma sul prezzo di listino c’è uno sconto di 175 euro. È chiaro che una cifra del genere lo vorranno tutti e infatti le richieste sono tante e le unità disponibili invece limitate. Quindi non aspettare troppo tempo e clicca subito qui sotto per accaparrati questo fantastico smartphone.

Samsung Galaxy A55 5G: prestazioni super e prezzo mini

Si tratta di una delle migliori occasioni che potrai avere oggi nella categoria. Samsung Galaxy A55 5G possiede un processore Octa-core da 2,75 GHz e monta il sistema operativo Android 14. In questa versione possiede ben 8 GB di RAM che spingono notevolmente sull’acceleratore e garantiscono prestazioni eccellenti.

È dotato di una memoria interna da 256 GB e avrai la possibilità di espanderla fino a 1 TB. Inoltre potrai usare due Sim contemporaneamente e godere della tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. È dotato di un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima 120 Hz. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e frontale da 32 MP.

Ci sarebbe altro da dire ma come ti dicevo i pezzi disponibili sono pochi e quelli venduti già molti. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A55 5G a soli 334,90 euro, invece che 509,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.