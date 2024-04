Samsung Galaxy A54: sotto i 300€ è REGALO su eBay

Oggi devi sbrigarti se vuoi fare l’affare del giorno. Infatti, proprio in questo momento ti aggiudichi un fantastico Samsung Galaxy A54 128GB con meno di 300 euro. Un vero regalo che trovi solamente su eBay. Mettilo in carrello a 299,99 euro, invece di 499,99 euro (prezzo di listino Samsung).

Si tratta di un’occasione incredibile e super vantaggiosa che ti fa risparmiare 200 euro per il re dei mediogamma. Insomma, per prestazioni e qualità è un vero e proprio best buy adesso su eBay. Aggiungici anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy A54: design fantastico, prestazioni incredibili

A un prezzo davvero competitivo e super conveniente, oggi il Samsung Galaxy A54 128GB si posiziona tra i migliori acquisti del giorno. Approfittane subito su eBay scontato di 200 euro. Il suo design elegante e moderno è davvero fantastico. Materiali pregiati e piacevoli da tenere in mano.

Scatta fotografie indimenticabili grazie alla fotocamera da 50MP con OIS e sensore di immagini avanzato che assicura risultati pazzeschi anche di notte. Inoltre, la funzionalità VDIS e OIS con angolo più ampio regala video realistici, fluidi e sensazionali. Questo grazie anche alla messa a fuoco e al reframing automatici.

Il processore Octa-core offre prestazioni elevate, regalando così un’esperienza utente davvero spettacolare e mai penalizzante. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 299,99 euro, invece di 499,99 euro (prezzo di listino Samsung). Consegna gratis e tasso zero con PayPal. Un vero affare.