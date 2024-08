Samsung Galaxy A54 è in offerta a 274€ su Amazon: un AFFARE per la fascia media

Il Samsung Galaxy A54 si conferma uno dei best buy della fascia media. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 274 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone completo, ben supportato e ricco di funzionalità. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A54: ora il prezzo è quello giusto

Il Samsung Galaxy A54 è uno degli smartphone di fascia media più venduti degli ultimi mesi. La scheda tecnica comprende un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1380 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è spazio, tra le specifiche, anche per una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriore, la connettività Dual SIM, un sensore di impronte digitali e il sistema operativo Android 14, personalizzato dalla One UI e ricco con un supporto software di lunga durata garantito da Samsung. Non ci sono, quindi, veri punti deboli e il rapporto qualità/prezzo è davvero al top.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 274 euro. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo mid-range da meno di 300 euro. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.