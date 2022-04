Samsung Galaxy A54 5G potrebbe stupire tutti con la sua eleganza

Samsung Galaxy A54 5G, diretto successore dell'attuale Galaxy A53 5G, sarà il prossimo smartphone di fascia media-alta che certamente non passerà inosservato agli occhi del pubblico.

Il modello ora in commercio è stato molto apprezzato dagli utenti, così come i precedenti A52 ed A52s: la medesima attenzione dovrebbe essere rivolta da Samsung anche al futuro modello.

Samsung Galaxy A54 5G: cosa sappiamo al momento

Il graphic designer Parvez Khan, meglio noto come “Technizo Concept”, ha pensato bene di realizzare un concept del Samsung Galaxy A54 5G. Esteticamente, lo smartphone sembra essere molto simile al Galaxy A53 5G, pur non mancando importanti “ritocchini”. Il video condiviso sul suo canale ufficiale di Youtube fornisce un'idea più chiara in tal senso:

Dal punto di vista costruttivo, l'A54 dovrebbe avere cornici simmetriche: ciò significa medesimo spessore su tutti e quattro i bordi dello schermo. Sarebbero dunque significativamente più sottili rispetto a quelle dell'A53 5G, il che conferirebbe al dispositivo un design più accattivante e simile a quello già apprezzato su top di gamma come Samsung Galaxy S22.

Non dovrebbe mancare un display Super AMOLED con diagonale di 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Tuttavia, non si esclude che il pannello possa essere anche più piccolo. Una tendenza di questo tipo ha preso piede proprio con i Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus, i cui schermi sono leggermente più contenuti rispetto a prima.

Il sensore di impronte digitali verrebbe posizionato sotto il display e troverebbe spazio anche una fotocamera selfie da 32 MP. Il modulo fotografico posteriore, invece, includerebbe quattro sensori di cui si sa poco o nulla al momento: quello principale, comunque, dovrebbe essere almeno da 64 MP (proprio come sull'attuale Samsung Galaxy A53 5G).

Assenza di informazioni rilevanti anche per quanto riguarda processore e configurazione di memoria. Presenti infine il sistema operativo Android 13. Niente jack per le cuffie. Come detto, è presto per considerare credibili i rumor appena specificati, ma continueremo ad aggiornarvi su ogni minima soffiata relativa al Samsung Galaxy A54 5G.