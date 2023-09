Samsung Galaxy A53 al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni da Unieuro (299€)

Il Samsung Galaxy A53 è il medio gamma principe prodotto dall’azienda coreana nel 2022. Vanta un bellissimo display, una super fotocamera con stabilizzazione ottica, una batteria infinita e la certificazione IP67. A distanza di un anno dalla sua uscita è ancora un telefono validissimo, grazie agli aggiornamenti puntuali di Samsung, che in questo ambito è la marca di gran lunga migliore dell’universo Android.

Ecco perché l’ultima offerta di Unieuro è imperdibile: 299,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, 100 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. E in più godi della consegna a domicilio gratuita e della possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 99,96 euro con Klarna o PayPal.

Samsung Galaxy A53 in offerta a 299,90 euro sul sito di Unieuro

Il Galaxy A53 si presenta con un ampio display Infinity-O da 6,5 pollici Super AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120 Hz, per una visione con più dettagli, maggiori contrasti ed estremamente fluida.

Ottimo anche il comparto camere, come da tradizione Samsung. Scatti più nitidi e dettagliati con la fotocamera da 64 MP che vanta la stabilizzazione ottica, una rarità in questa fascia di prezzo. Stabilizzazione ottica che rappresenta un vantaggio considerevole soprattutto nei video, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Pollice in alto anche per la super batteria da 5.000 mAh, grazie alla quale puoi dimenticarti della presa di corrente per tutto l’arco della giornata. E con la ricarica ultra-rapida da 25W, hai l’opportunità di ricarica il tuo nuovo Galaxy in un lampo.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sul Galaxy A53 per risparmiare 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita.

