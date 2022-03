Samsung Galaxy A52s inizia a ricevere le patch di sicurezza di marzo

Giorno dopo giorno il team di sicurezza e sviluppo di Samsung della One UI sta rilasciando le patch di sicurezza di marzo per un numero sempre maggiore di device, e in queste ore scopriamo che il modello Samsung Galaxy A52s rientra tra gli ancora pochi dispositivi che integrano le ultimissime correzioni di sicurezza.

Infatti, in base alle ultime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che l’ottimo smartphone di fascia media di Samsung sta ricevendo il firmware A528BXXS1BVC2 a partire dall’Olanda; con tutta probabilità, considerando che la build è presente in Europa e le novità legate al rilascio degli update nel Vecchio Continente, è altamente probabile che anche gli utenti italiani riceveranno presto novità sui propri device.

Samsung Galaxy A52s sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo

Chi è munito di un Samsung Galaxy A52s può procedere fin da subito al controllo circa la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA che ne anticipa l’arrivo.

All’interno delle patch di questo mese ci sono correzioni per 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato; il nostro consiglio è di procedere immediatamente all’installazione del firmware non appena sia disponibile in Italia. Ricordiamo che queste correzioni non solo correggo falle di sicurezza, ma migliorano anche la protezione della privacy e dei dati immagazzinati sul telefono.

Tutti i device Samsung finora aggiornati con le patch di sicurezza di marzo

Ad oggi non sono ancora molti i device che il colosso sudcoreano ha aggiornato alle patch di sicurezza di questo mese, ma siamo sicuri al 100% che giorno dopo giorno il team di sviluppo della One UI rilascerà gli aggiornamenti che finora sono sbarcati sui seguenti dispositivi (per ora sono tutti smartphone):