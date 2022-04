Samsung Galaxy A52 riceve le patch di aprile: corretta una grave falla

Assieme all’arrivo delle patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy S10 Lite, in queste ore il colosso sudcoreano ha rilasciato le patch di questo mese anche per il buon medio gamma Samsung Galaxy A52.

Come apprendiamo dai primi dettagli pubblicati in rete in queste ore, scopiamo che il dispositivo sta ricevendo il firmware A525FXXS4BVD1 in alcuni Paesi europei e con tutta probabilità sbarcherà anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno – il merito lo dobbiamo alla nuova policy di Samsung per gli aggiornamenti nella UE.

Samsung Galaxy A52 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Oltre a chiudere ben 88 falle di sicurezza, le patch di questo mese assumono un significato ancora più importante in quanto correggono il bug “Dirty Pipe” che colpisce gravemente tutti i dispositivi muniti di Android 12; purtroppo Samsung e Google sono gli unici produttori ad aver corretto il problema, in attesa che anche gli altri OEM si diano da fare per proteggere i propri utenti.

È possibile scaricare il nuovo firmware manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo la notifica di aggiornamento OTA: in entrambi i casi vi consigliamo di scaricare e installare immediatamente le patch per proteggere al meglio il vostro device.

Gli utenti alla ricerca di un device equilibrato e ben costruito possono acquistare il device in offerta su Amazon, oppure puntare al modello Samsung Galaxy A52s 5G che rappresenta ancora il miglior device di fascia media in offerta su Amazon.