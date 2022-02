Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna in Italia: le novità della build

Dopo l’arrivo di numerose patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy A11, A31 e A51 5G, per Samsung Galaxy Z Fold2 e anche per Samsung Galaxy S20 FE (e non solo), in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio anche per il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il device sta ricevendo il nuovo firmware A426BXXU3CVA9 con le numerose correzioni di sicurezza applicate da Samsung nelle scorse settimane.

Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio

In base ai dati raccolti in rete il nuovo firmware è disponibile nei seguenti Paesi:

Italia

Repubblica Ceca

Francia

Germania

Irlanda

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Spagna

Taiwan

Inghilterra

Tutti gli utenti muniti del sopracitato device possono controllare fin da subito la presenza del nuovo update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA che avvisa della disponibilità della build. Considerando le informazioni a nostra disposizione, è solo questione di poche ore prima che le patch di sicurezza di gennaio verranno distribuite a tutti i device sotto i vari operatori telefonici presenti nel nostro Paese.

