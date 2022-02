Samsung Galaxy A11, A31 e A51 5G si aggiornano: le novità

A stretto giro dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Z Fold2 e Samsung Galaxy S20 FE, il colosso sudcoreano non si dimentica della fascia medio-bassa e avvia il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio per i modelli Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy A51 5G.

Samsung Galaxy A11, A31 e A51 5G ricevono le patch di sicurezza di gennaio

In queste ore, infatti, come viene pubblicato in rete, scopriamo che i tre device di fascia medio-bassa stanno ricevendo i seguenti firmware:

A115FXXS2BVA1 per Samsung Galaxy A11 attualmente in distribuzione in Cambogia, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Thailandia, Filippine e Vietnam

per Samsung Galaxy A11 attualmente in distribuzione in Cambogia, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Thailandia, Filippine e Vietnam A315FXXU1CVA1 per Samsung Galaxy A31 in rilascio invece in Afganistan, Egitto, Iraq, Kazakistan, Kenia, Libia, Nigeria, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan

per Samsung Galaxy A31 in rilascio invece in Afganistan, Egitto, Iraq, Kazakistan, Kenia, Libia, Nigeria, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan A516BXXU5CUL9 per Samsung Galaxy A51 5G è adesso in distribuzione a Taiwan, Inghilterra e altri Paesi europei.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità delle patch di gennaio tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA che avvisa la disponibilità della build.

Nel corso delle prossime settimane è probabile che altri device di fascia bassa riceveranno le patch di gennaio; torneremo a parlarne non appena ci saranno novità.

