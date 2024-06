Samsung Galaxy A35 in offerta ad un PREZZO BOMBA: da quasi 400 a solo 225 euro

Tantissime caratteristiche interessanti ad un prezzo ultra-accessibile. Non è un mistero: il Samsung Galaxy A35 è in assoluto uno dei migliori e più apprezzati midrange Android sul mercato: oggi può essere tuo ad un prezzo davvero ghiotto. Con lo sconto del 39% lo paghi appena 225€ invece di quasi 400€. Insomma, si tratta di un’occasione davvero straordinaria e, proprio per questo, ti consiglio vivamente di fare in fretta: potrebbe terminare in qualsiasi momento.

Il Galaxy A35 presenta un design ergonomico con bordi piatti e angoli arrotondati, rendendolo comodo da tenere in mano. Tuttavia, è un po’ più spesso (8.1mm) e pesante (203 grammi) rispetto ad altri dispositivi della sua categoria. La protezione contro polvere e acqua è garantita dalla certificazione IP67 e lo schermo è protetto dal Gorilla Glass Victus Plus​.

Il display da 6.6 pollici Super AMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) offre colori vividi e un’alta luminosità, fino a 1000 nits. Il refresh rate di 120Hz garantisce un’esperienza di navigazione fluida e piacevole, superiore a molti altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo​.

Nonostante il prezzo competitivo, il Galaxy A35 offre tantissima potenza. Sotto al cofano troviamo il chipset Exynos 138 accompagnato da 6GB di RAM, che offre prestazioni solide anche nel multitasking più intenso. Il Galaxy A35 è dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore: una principale da 50MP, un’ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 5MP. Un setup niente male, che garantisce foto vivide e dettagliate, anche grazie all’ottimizzazione delle scene dell’AI di Samsung.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco ancora una volta di non farti scappare questa offerta. Se cerchi un ottimo smartphone ampiamente sotto i 300€, è il Galaxy A35 l’opzione su cui devi assolutamente puntare.