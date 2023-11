Samsung Galaxy A25 5G: vi mostriamo nuove immagini esclusive

Il lancio imminente dello smartphone Samsung Galaxy A25 5G è ormai certo dopo la pubblicazione della relativa pagina di supporto sul sito ufficiale in India. Ulteriori indizi circa le caratteristiche tecniche sono emersi grazie alla certificazione TÜV, dove sono state svelate informazioni sulla sua capacità di ricarica.

Nel frattempo, i colleghi del sito MySmartPrice sono riusciti ad entrare in possesso dei render ufficiali e delle specifiche complete inerenti a questo nuovo ed atteso smartphone Samsung.

Si avvicina il lancio di Samsung Galaxy A25 5G

Cominciamo dando un’occhiata alle immagini a cui abbiamo fatto richiamo poco fa, osservando il telefono in tutta la sua bellezza:

Immagini

I nuovi render di Samsung Galaxy A25 5G svelano un design caratterizzato da angoli arrotondati e cornici sottili, nonostante una zona inferiore del dispositivo più pronunciata. Il retro seguirà il design tipico degli smartphone Samsung del 2023, presentando tre sensori della fotocamera disposti verticalmente nell’angolo in alto a sinistra, con il logo dell’azienda in basso. Frontalmente ci sarà un notch a goccia. Il lato destro ospiterà il pulsante di accensione ed il bilanciere del volume, mentre sul profilo sinistro verrà collocato l’alloggiamento per le SIM. Il Galaxy A25 5G sarà poi disponibile in quattro opzioni di colore: blu, nero, giallo e azzurro.

Venendo all’hardware, il nuovo telefono di Samsung si distinguerà per un display FHD+ Super AMOLED Infinity-U da 6,5 pollici, con frequenza d’aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 1000 nit. Alimentato dal chipset Exynos 1280, sarà disponibile con 6/8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128/256 GB, con supporto per schede MicroSD fino a 1 TB. La configurazione delle fotocamere includerà un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore sarà da 13 MP con funzionalità AI.

La batteria da 5.000 mAh supporterà la ricarica rapida da 25 W. Inoltre, il terminale riceverà aggiornamenti software per quattro anni e aggiornamenti di sicurezza per cinque anni, integrando anche Samsung Knox e Samsung Pay. Non mancheranno poi gli altoparlanti stereo e il device si distinguerà per un peso di 197 grammi e dimensioni di 161,0 x 76,5 x 8,3 mm. Per vedere sul mercato Samsung Galaxy A25 5G sembra proprio che bisognerà aspettare il 2024 ma non abbiamo ancora informazioni ufficiali circa una data precisa e la disponibilità nei singoli mercati.