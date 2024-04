Samsung Galaxy A34 in offerta a 221€: a questo prezzo è un VERO AFFARE

Acquistare un nuovo smartphone spendendo poco, ma senza rinunciare a un comparto tecnico completo, è possibile grazie alla nuova offerta eBay dedicata all’ottimo Samsung Galaxy A34. Lo smartphone di Samsung, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 221 euro, sfruttando lo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRAPR24, da aggiungere direttamente nella pagina di pagamento, prima di completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di completare l’ordine con pagamento in 3 rate tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia.

Samsung Galaxy A34: a questo prezzo è un best buy

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A34 comprende un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il mid-range di Samsung è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh, di una tripla fotocamera posteriore e del supporto Dual SIM, oltre che di un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 14 personalizzato dalla One UI. Samsung garantisce, inoltre, aggiornamenti costanti nel corso dei prossimi anni.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, il Samsung Galaxy A34 è ora disponibile al prezzo scontato di 221 euro. Lo smartphone può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Il modello in vendita ha Garanzia Italia.