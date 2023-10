Samsung Galaxy A25 porterà con sé una gradita SORPRESA

Sono ormai diversi mesi che Samsung è al lavoro sul diretto successore dello smartphone economico Galaxy A24: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy A25. Il telefono, di cui più volte ci siamo occupati, è stato individuato su diversi siti di benchmark ed ora è apparso in un altro database.

Il dispositivo è stato esaminato nei test online della piattaforma HTML5, dove ha ottenuto un punteggio di 520 punti con il browser Samsung Internet 22.0. Confermato il numero di modello SM-A256B e la presenza del sistema operativo Android 14, che lo rende compatibile con One UI 6.0.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A25

One UI 6.0 è ancora in via di sviluppo: l’aggiornamento uscirà dalla fase beta entro la fine dell’anno ed i nuovi smartphone cominceranno ad essere venduti con questa versione del software preinstallata. Ovviamente, non mancherà Samsung Galaxy A25, pur non essendoci alcuna comunicazione circa il lancio ufficiale di questa unità.

Secondo Geekbench, il terminale sarà alimentato dal chip Exynos 1280, ossia il predecessore dell’Exynos 1380, rilasciato da Samsung ad inizio 2022. Il chip include quattro core CPU Cortex-A78, quattro core CPU Cortex-A55 ed una GPU ARM Mali-G68 MP4. Previsti anche 8 GB di RAM ma non si escludono altre configurazioni.

In merito al comparto fotografico, Samsung Galaxy A25 potrebbe montare un sensore principale da 50MP ed una lente selfie da 13MP. Equipaggiamento simile a quello del Galaxy A24 ma il contributo dell’intelligenza artificiale dovrebbe offrire notevoli miglioramenti per quanto riguarda il risultato finale delle foto.

Attendendo di ricevere ulteriori dettagli circa l’uscita e la scheda tecnica di Galaxy A25, potrebbe interessarti sapere l’altrettanto ottimo smartphone Samsung Galaxy A34 5G è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 257 euro, grazie ad uno sconto del 36% che però ha già la ore contante, quindi ti conviene fare in fretta.

