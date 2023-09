Samsung Galaxy A25: nuovo midrange LOW-COST in arrivo

Samsung Galaxy A25 5G è prossimo al debutto; questo è il nuovo midrange low-cost dell’azienda sudcoreana che vedrà la luce nel corso delle prossime settimane. Le sue specifiche tecniche sono trapelate in rete, ma cosa sappiamo ad oggi?

Samsung Galaxy A25 5G: le presunte specifiche tecniche

Samsung sta per svelare nuovi smartphone di fascia media; ci sono molti modelli in arrivo e il primo che dovrebbe arrivare, in ordine temporale, sembra essere proprio il Galaxy A25 5G, uno dei più economico della gamma. Di solito li vediamo nel corso della primavera, ma visto che questo è già emerso sui vari portali per la certificazione, ipotizziamo che l’azienda voglia lanciarlo prima del previsto.

Grazie alle informazioni del tipster Anthony su X, scopriamo che il telefono potrebbe avere uno schermo AMOLED da ben 6,44 pollici. Ci aspettiamo una risoluzione FullHD+ con cornici sottili, notch a goccia e un pannello dall’elevato refresh rate (90 o 120 Hz). Posteriormente dovrebbe presentare tre sensori e quello principale potrebbe essere da 50 megapixel, a quanto pare. La selfiecam invece, potrebbe essere da 13 mega.

Galaxy A25 5g • Exynos 1280

• 6.44 inch Amoled Display

• 50mp main camera

• 5000mah battery with 25w charging

• Android 14 | One UI 6

Sotto la scocca dovrebbe disporre del processore proprietario Samsung Exynos 1080, lo stesso chip presente in Galaxy A53 5G e nel Galaxy M34 5G. Sarà basato su Android 13 con skin One UI 6.0. La RAM invece, sarà da 8 GB. Batteria da 5000 mAh per il midrange low-cost ma con supporto alla fast charge via cavo da 25W.

