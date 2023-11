Samsung Galaxy A25 5G ormai ad un passo dal lancio UFFICIALE

Samsung Galaxy A25 5G torna al centro dell’attenzione, dopo diversi articoli nei quali abbiamo più volte lasciato presagire l’imminente arrivo di questo nuovo smartphone di fascia medio-bassa ma con caratteristiche tecniche interessanti.

In particolare, è possibile ritenere che Galaxy A25 5G sia ormai prossimo all’annuncio ufficiale avendo fatto la sua comparsa sul sito web di Samsung, il che fornisce anche ulteriori informazioni su questo modello.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A25 5G

Il Galaxy A25 5G, identificato con il numero di modello SM-A256E/DSN, è stato recentemente elencato sul sito web di Samsung India. Dalle informazioni sul numero di modello, è possibile dedurre che il telefono supporti la connettività 5G e disponga di uno slot dual-SIM. Poiché è stato elencato sul sito dell’azienda per il mercato indiano, è probabile che il lancio avvenga proprio in India. Una variante aggiuntiva dello smartphone Samsung è stata identificata anche nel database FCC.

Report precedenti indicano che Samsung Galaxy A25 5G presenterà uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ ed un notch a forma di U per ospitare la fotocamera frontale. Si prevede che sarà alimentato dal processore Exynos 1280, prodotto con tecnologia a 5 nm e composto da due core CPU ad alte prestazioni e sei core CPU ad alta efficienza energetica. Le specifiche includono 8 GB di RAM ed uno slot per schede microSD. La versione 4G di questo modello, secondo quanto riportato, utilizzerà invece il processore MediaTek Helio G99.

Per quanto riguarda la fotocamera, lo smartphone dovrebbe montare una lente principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed una fotocamera selfie da 13 MP. La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A25 5G supporterà la ricarica rapida da 25 W. Si prevede che il telefono eseguirà One UI 6.0 basato su Android 14 e riceverà almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo. Il prezzo stimato per il Samsung Galaxy A25 5G dovrebbe collocarsi tra i 300 ed i 400 euro.